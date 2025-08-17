Premio a Cazzullo, Marabello replica a Quaglieni: “Critica un libro senza neanche averlo letto. Forse chi cerca visibilità è lui”

Alassio. Fabrizio Marabello, direttore della rassegna storico-culturale de “I Giovedì d’Autore”, replica a Pier Franco Quaglieni in merito alla proposta di organizzare un confronto culturale tra il pronipote di Benito Mussolini, Caio, e il giornalista Aldo Cazzullo, che questa sera sarà premiato ad Alassio.

“Premesso che l’opinione di Pier Franco Quaglieni (io lo chiamo per nome e cognome a differenza sua che in maniera squallida non mi nomina) per quanto ci riguarda non ha alcun valore, è curioso rilevare che egli parla senza aver letto il libro di Caio Mussolini. Ci riferiamo al volume che si intitola ‘Mussolini e il fascismo. L’altra storia’ (Edistorie). Questo da l’idea di che personaggio sia uno che invita a non leggere un libro senza averlo egli stesso mai letto”.

