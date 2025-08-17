Rapallo: A-12 riaperta; nove chilometri coda; distribuzione acqua

Dall’ufficio stampa Autostrade

Intorno alle 17:00, sulla A12 Genova-Sestri Levante, nel tratto compreso tra Chiavari e Rapallo verso Genova, è stato sbloccato il traffico causato da un incidente avvenuto all’altezza del km 30.

Al momento, in corrispondenza dell’incidente, il traffico transita su una corsia e si registrano 9 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1 Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Sono in corso le operazioni di distribuzione acqua agli utenti in coda da parte del personale ASPI.

Ai soli veicoli leggeri in transito verso Genova si consiglia di uscire alla stazione di Chiavari, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A12 a Rapallo.

