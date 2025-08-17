Rapallo: ipotesi la “Portofino Mare” potrebbe gestire i posteggi

Ipotesi. A levare le castagne dal fuoco a Rapallo per la gestione dei posteggi a pagamento, la cui proroga scade il 15 settembre, potrebbe essere Portofino con la sua società in house “Portofino Mare”. Levante News ha accennato più volte alla collaborazione tra i due Comuni per quanto riguarda i flussi turistici e la gestione dei passeggeri delle navi da crociera che in futuro, se non si lascerà scappare un’occasione d’oro, potrebbe coinvolgere anche Chiavari. E’ evidente che ad attrarre turisti nel Tigullio occidentale, e non solo, sia Portofino che sta vivendo una stagione d’oro.

Il sindaco Elisabetta Ricci ha creduto da subito nel progetto del sindaco del Borgo Matteo Viacava, affidato a Systematica e, accolto con lucida logica dai vari membri della giunta rapallese. Ultimamente abbiamo visto una foto a Canazei (Comune gemellato con Portofino) di Matteo Viacava ed Elisabetta Ricci cui il fresco delle Dolomiti potrebbe avere consigliato scelte adeguate per renndere più stabile la navigazione della sua maggioranza.

