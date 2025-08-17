Soffitta nella Strada, Destri: “Stesso modus operandi che caratterizza l’Amministrazione”

“Per noi di Italia Viva è impossibile non porre l’accento su l’errore madornale commesso e sul fatto del danno provocato alla manifestazione e all’intera città”. Il coordinatore sarzanese Giovanni Destri si unisce così alla polemica sull’edizione della Soffitta nella Strada aggiungendo: “Il modus operandi è lo stesso che caratterizza da sempre le azioni di questa amministrazione: non si condivide, si passa sopra la testa dei soggetti che dovrebbero essere coinvolti, si cala la decisione, poi si tenta di correggere. Come è possibile che dopo sessanta anni di questa manifestazione che ha portato Sarzana (grazie a quelli di prima) agli onori nazionali e non solo, si sfratti dalle due strade principali una iniziativa che di per sé denotava già una evidente crisi e che invece di depotenziarla, andava col tempo ulteriormente attenzionata e rafforzata e su cui occorreva investire molto di più. È evidente che se esisteva un problema di garantire la sicurezza, questa motivazione “tecnica” andava presa in considerazione nel tempo dovuto creando un tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati e trovare soluzioni alternative. Ciò non è stato fatto. Per davvero puro dilettantismo o perfetto schema voluto e riuscito da qualche settore dell’amministrazione? Qualche dubbio sorge e nel frattempo il forte legame storico, di tradizione e culturale della città con questa manifestazione viene stroncato.

Temporaneamente o come qualcuno paventa in via definitiva? Molti se lo domandano, anche i tanti turisti che pur in questi giorni di caldo torrido ci sono per le vie della città e si trovano davanti agli occhi una miseria di soffitta. Siamo dispiaciuti ma abbiamo la certezza che molti vogliano, e noi tra quelli, difendere Sarzana, le sue tradizioni e le sue bellezze e sono pronti a contribuire perché la Soffitta riacquisti la sua attrattiva, manca “solo” la disponibilità e l’umiltà dell’Amministrazione di ascoltare”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com