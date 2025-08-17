Spezia e Sarzana unite nel ricordo di Tiziana Vinci e delle vittime di femminicidio

Dolore, rabbia e memoria hanno attraversato ieri La Spezia e Sarzana, dove centinaia di persone si sono riunite per ricordare Tiziana Vinci e tutte le donne uccise per mano di un uomo. Due presidi distinti, ma accomunati dalla stessa esigenza: trasformare la tragedia in testimonianza collettiva contro la violenza di genere dopo quanto avvenuto alla vigilia di Ferragosto.

A La Spezia l’iniziativa è stata organizzata da Non Una di Meno, che ha dato vita alla “Passeggiata rumorosa” partita da piazza Ramiro Ginocchio alle 21.30 e arrivata fino a Scalinata Fusco. Un corteo colorato e partecipato, fatto di cartelli, tamburi e voci, ma senza simboli partitici o sindacali, come richiesto dall’organizzazione e aperto dalla scritta “Scusate il disagio ci stanno ammazzando”. “Siamo pervase di rabbia, dolore e sgomento – hanno scritto nell’appello – non possiamo accettare che vivere o morire siano una questione di fortuna. Per questo abbiamo deciso di scendere per le strade, tuttə insieme, in una passeggiata rumorosa contro il femminicidio e la violenza. Insieme siamo marea”.

