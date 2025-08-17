Staglieno, occupazioni abusive nelle case di via Vecchia espropriate per i lavori della rimessa Amt

Genova. Portoni sfondati, finestre rotte, occupazioni abusive. Ecco che fine hanno fatto le abitazioni di via Vecchia, nel quartiere di Staglieno, espropriate da mesi in vista dell’annunciata demolizione e ricostruzione della rimessa Amt di via Bobbio. Una pietra miliare del progetto dei quattro assi di forza, finora però rimasta sulla carta: i lavori procedono lentamente e delle ruspe che dovrebbero abbattere le case non c’è alcuna traccia.

L’emergenza è emersa oggi pomeriggio a margine del sopralluogo della sindaca Silvia Salis sul tubo dell’acqua esploso tra via Bobbio e via Montaldo. Il presidente del Municipio Lorenzo Passadore ne ha approfittato per portare la prima cittadina a constatare la situazione dei cinque civici interessati dagli espropri, in tutto una trentina di appartamenti ormai svuotati dei loro legittimi abitanti. Al loro posto, invece, c’è chi ha provato a sfruttare il totale abbandono per introdursi e cercare un riparo.

