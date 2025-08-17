Superata quota 9000 per Spezia-Carrarese

Si è di gran lunga superata quota 9000 spettatori per Spezia-Carrarese di domenica prossima, sfida che inaugurerà il campionato dello Spezia. A sette giorni dal match, la Curva Ferrovia risulta già sold-out, ma anche la vendita degli altri settori viaggia a gonfie vele. Sono meno di 800 i biglietti rimasti in Curva Piscina, poco più di 350 nei Distinti e circa 120 tra Tribuna e Field Box. Per i settori locali, che hanno una capienza di quasi 11mila persone, si andrà vicini al sold-out, mentre per il settore ospiti non dovrebbero essere molti a viaggiare da Carrara, per l’obbligo di tessera.

