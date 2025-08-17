Tubi rotti, Salis incalza Iren: “È un’emergenza, serve un piano di sostituzione in tutta la città”

Genova. Tubi troppo vecchi che non reggono gli sbalzi di pressione e puntualmente esplodono sotto il manto stradale. È questa, secondo quanto accertato dai tecnici del Comune e di Ireti, la causa della rottura che sabato pomeriggio ha interessato una conduttura da 40 centimetri all’incrocio tra via Montaldo e via Bobbio, lasciando a secco per ore diverse abitazioni in Valbisagno con annessi danni e allagamenti. “È un’emergenza”, ammette la sindaca Silvia Salis, arrivata nel tardo pomeriggio di domenica in sopralluogo insieme all’assessora alla Polizia locale Arianna Viscogliosi e al presidente del Municipio Media Valbisagno Lorenzo Passadore.

“Ne ho parlato sia ieri che stamattina con l’assessore Ferrante – spiega la sindaca -. In città ci sono condutture anche molto importanti ancora in ghisa grigia, che è veramente vetusta. Serve un lavoro di ammodernamento in tutta la città. Bisogna fare un ragionamento con Ireti per un piano di sostituzione: tra pochi giorni incontrerò l’amministratore delegato di Iren Gianluca Bufo, con lui faremo un ragionamento che coinvolge vari settori, tra i quali quello delle condotte. Il fatto di essere azionisti di questa grande società deve tornare ad essere un’opportunità e questo è uno dei temi fondamentali sul tavolo”.

» leggi tutto su www.genova24.it