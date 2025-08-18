A Montemarcello il “Reading Comico” del cabarettista Fulvio Fuina

Sabato 23 agosto alle 21:30 si riderà al locale “Il Giardino” di Montemarcello ci sarà il “Reading Comico” del cabarettista Fulvio Fuina. Il barzellettiere di Zelig interpreterà degli estratti del divertente “Riding di poesie del Fancello Fanfansio”, sua recente pubblicazione. Insieme a lui sarà presente l’artista Raffaele Cavaliere. Un evento a cura di Francesco Millepiedi, Federico Cappa e Pietro Balestri di Eventi Salute Società Spettacolo. Ingresso libero, consumazioni a pagamento. Per informazioni, contattare 0187 65423.

