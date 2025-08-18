Alassio, ad Aldo Cazzullo il 19^ Premio per l’Informazione Culturale e la firma sul Muretto

Alassio nel ricordo delle estati trascorse nel Ponente ligure da bambino e poi da ragazzo, con la famiglia, e l’immagine rievocata di un’Italia semplice e al tempo stesso ottimista, che cresceva e guardava al futuro con fiducia. Si è aperta così la serata di ieri, domenica 17 agosto, in una Piazza Partigiani gremita ad accogliere Aldo Cazzullo, insignito del 19° Premio Alassio per l’Informazione Culturale “per la molteplicità e la qualità dei suoi interventi: dagli editoriali sull’attualità italiana e internazionale sul ‘Corriere della Sera’ alla trasmissione ‘Una giornata particolare’ su La7 che coglie con intelligenza e puntualità il senso di tanti eventi che hanno contrassegnato la nostra storia”.

Il riconoscimento è stato consegnato da Antonio Ricci, membro della giuria composta e presieduta da Giulio Anselmi e di cui è vicepresidente Francesco Manzitti, che ne ha dato lettura.

» leggi tutto su www.ivg.it