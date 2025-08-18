Albissola, controlli della polizia locale nel fine settimana di Ferragosto: 226 sanzioni

Albissola Marina. Grande lavoro per la Polizia Locale di Albisola che, come sottolinea il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Urbana Luigi Silvestro insieme al comandante della Municipale, Andrea Catapano, “ha dimostrato anche in questo fine settimana di Ferragosto, una capacità operativa e una grande attenzione del territorio”.

“Dalla sicurezza stradale, al decoro urbano e alla lotta all’abbandono dei rifiuti. I controlli messi in capo dai nostri agenti – sottolineano in maniera congiunta – sempre intervenuti con prontezza e professionalità nei diversi contesti a beneficio della comunità, hanno portato tra l’altro alla contestazione di 226 violazioni alle norme del Codice della strada, al rilievo dei sinistri stradali avvenuti sul territorio comunale, oltre al deferimento all’autorità giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza di diversi conducenti”.

