Artistico: “Contento di aver ereditato la 9. Tutti sapevano quanto ci tenessi a segnare”

Un esordio così Gabriele Artistico forse nemmeno se lo sognava. Un’incornata da grande 9, su cross di Candela, proprio sotto la Curva Ferrovia. “L’ho cercato tutta l’estate questo gol, sappiamo quanto ci tenevo e farlo in questo stadio, alla prima… Appena ho segnato sono andato a cercare la mia famiglia, mi è venuto istintivo andare lì sotto. Poi sono andato sotto la Ferrovia, a cui faccio i complimenti per quanto ci ha fatto sentire il loro sostegno”, racconta in conferenza.

Già una buona alchimia con i compagni, Artistico si è mosso bene con Di Serio e ha trovato il tempo giusto per inserirsi sul cross di Candela: “Con Beppe abbiamo buona intesa. Con Di Serio mi trovo molto bene anche fuori dal campo, sono contento di aver giocato con lui perché lo stimo molto. È un ragazzo sempre positivo. Con Candela siamo in stanza insieme, ci siamo incontrati così. È un ragazzo stupendo, ma come tutti in questa rosa”.

