Borghetto celebra la figura del sindaco. Canepa: “Resta la figura di riferimento per la comunità locale”

Lunedì 25 agosto 2025, alle ore 11.00, presso la sala consiliare del palazzo comunale di piazza Libertà, si terrà la “Festa dei Sindaci di Borghetto Santo Spirito”, un evento istituzionale che vuole rendere omaggio a tutti coloro che, dal dopoguerra ad oggi, hanno guidato la comunità borghettina.

Durante la cerimonia saranno consegnate targhe commemorative agli ex sindaci ancora in vita che hanno scritto la storia del paese: Pierluigi Bovio, Gianluigi Figini, Riccardo Badino, Franco Malpangotto, Santiago Vacca e Giovanni Gandolfo abbracciando, quindi, un arco temporale di cinquant’anni, visto che Bovio divenne sindaco nel 1975.

Inoltre, sarà inaugurata la nuova targa con l’elenco dei sindaci dal 1945 ad oggi, insieme al nuovo gonfalone comunale, recentemente posizionato nella Sala Consiliare.

