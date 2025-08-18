Campeggi improvvisati, risse e degrado: il “turismo cafone” approda anche nello Spezzino

Dopo gli episodi che hanno avuto eco nazionale nei mesi scorsi, come Roccaraso e Lido delle Monache, e dopo le decine di casi denunciati nel corso dell’estate italiana, anche la provincia spezzina si trova a fare i conti con il fenomeno del cosiddetto “turismo cafone”. Un turismo che ignora regole e buon senso, lasciando dietro di sé sporcizia, degrado e tensioni con residenti e altri villeggianti.

Le segnalazioni del fine settimana di Ferragosto arrivano da due luoghi simbolici, ma molto diversi tra loro: Monterosso, perla delle Cinque Terre e Patrimonio Unesco, e Cadimare, unico borgo del capoluogo con accesso diretto al mare.

