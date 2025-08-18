La puntata odierna della rubrica “Baucheca” è dedicata a Lena, incantevole aristogatta tigrata adulta ospite del gattile del canile municipale della Spezia. “Non più giovanissima, è estremamente pacata e tranquilla, in linea con la sua età. Per lei la felicità è poter dormire in una bella casetta al chiuso, su una cuccia morbida, con acqua e crocchette a disposizione, mentre prende un po’ di sole o di aria fresca. Non le interessa correre dovunque come una forsennata: è una principessa che non ha voglia di sprecare inutilmente energie!”, spiegano dalll’Impronta, l’associazione che gestisce la struttura di San Venerio, la cui speranza è che questa micia in cerca di adozione e tranquillità possa fare breccia nel cuore di qualcuno. “È un po’ paurosa di chi non conosce però resta comunque sempre tranquillissima e, appena acquisisce fiducia, non si fa problemi a richiedere le coccole – dicono ancora dall’associazione. Nonostante il pelo corto, è morbidissima: sembra un peluche della Trudi tutto da spupazzare!”.

Se pensate che potreste essere voi la persona che Lena sta aspettando per salutare gli amici del canile ed essere accolta a casa, mandate un messaggio ad su whatsapp Anna al 348/7882777 per prendere un appuntamento.

L’articolo Cerca adozione Lena, aristogatta di San Venerio proviene da Città della Spezia.

