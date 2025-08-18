Corso di Fisioterapia: dal sito dell’Università di Genova sparisce la sede del Santa Corona. Oliveri (Cisl): “Grave errore”

Pietra Ligure. Un capitolo lungo oltre quarant’anni si è chiuso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Questo – quanto meno – è quello che emerge dal sito dell’Università di Genova, dove il corso di laurea in Fisioterapia, attivo dal 1979 grazie alla collaborazione tra l’Ateneo ligure e Asl 2, non compare più nel bando di ammissione per il nuovo anno accademico.

Per l’anno accademico 2025/26, infatti, figurano solo due sedi: quella di Chiavari e quella del San Martino di Genova. La chiusura della sede pietrese segnerebbe la fine di un percorso che ha formato centinaia di professionisti sanitari, spesso poi impiegati sul territorio savonese.

