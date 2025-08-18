D’Angelo: “Bravo Mascardi, ma la prestazione è buona di tutti. Serve trovare la nostra dimensione”

“A prescindere dai rigori, la squadra a mio avviso per una settantina di minuti ha fatto molto bene. Ha creato tanto, soprattutto nel primo tempo dove la Samp ha segnato alla prima occasione. Nella ripresa ci hanno salvato quasi due gol sulla linea, poi loro sono venuti fuori nel finale con un paio di palle gol, come noi con Kouda. Sarebbe stata una beffa perdere. Poi ai rigori è stato bravo Mascardi, così come i rigoristi”. Questo il commento a caldo di Luca D’Angelo, l’allenatore dello Spezia che analizza così il successo contro la Sampdoria. La stagione dello Spezia parte con il piede giusto, con una vittoria ai calci di rigore contro i doriani, ad una settimana dalla partita con la Carrarese.

“La prestazione di tutti i ragazzi mi ha soddisfatto, non era semplice. Mi sono un po’ divertito in questi giorni perché leggevo di una Sampdoria come se fosse una brutta squadra, ma davanti hanno Coda, ha giocatori in difesa che hanno fatto la Serie A, Bellemo che ha vinto con il Como la B, Ferri che ha giocato in Ligue 1. Sono una squadra importante che ha dimostrato di avere valori. Ho visto bene Donati, l’ho visto composto in panchina ed è un bene. Ha una carriera calcistica importante, sono convinto possa fare bene”, prosegue. “La condizione deve cominciare a essere buona visto che comincia il campionato. Ci siamo un po’ allungati a metà secondo tempo e infatti la Samp è stata pericolosa. Nel primo tempo siamo stati cortissimi e loro non sono mai stati pericolosi. Siamo ripartiti bene, poi ci siamo un po’ allungati perdendo le misure, che poi abbiamo trovato finendo in crescendo”.

