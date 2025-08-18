Diga di Genova, nei cassoni anche i fanghi dei porti di La Spezia e Marina di Carrara

Genova. Le Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e del Mar Ligure Orientale, vale a dire quella di Genova Savona e Vado e quella di La Spezia e Marina di Carrara, hanno siglato un accordo che permetterà di riutilizzare i materiali dragati dai fondali del porto spezzino e di quello di Carrara per la costruzione della nuova diga di Genova.

L’intesa è finalizzata a trasferire il materiale rimosso dai fondali portuali all’interno dei cassoni della diga. L’operazione si avvale delle novità introdotte dalla normativa specifica dello scorso 2024 (precisamente il D.L. 17 ottobre 2024 n. 153 firmato dal ministro Salvini), e che sblocca l’eventuale utilizzo per il riempimento della diga di Genova anche dei fanghi in classe E, considerati i più inquinanti.

