Ferragosto, la polizia di Stato intensifica i controlli: identificate oltre 600 persone. Tre arresti tra Alassio e Savona

Provincia. In occasione del ponte di Ferragosto, la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di controllo in tutta la provincia, sia a terra che in mare, per garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti presenti sul territorio.

Dal 14 al 17 agosto sono stati predisposti servizi straordinari interforze che hanno portato, complessivamente, all‘identificazione di 608 persone e al controllo di 160 veicoli. Tre persone sono state arrestate, cinque denunciate e quindici segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Sono stati inoltre sequestrati circa 55 grammi di droga.

