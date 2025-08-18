Follo, Bertoni: “Ci chiediamo se amministrazione sia almeno al corrente del problema cinghiali, che anche da noi è una vera e propria emergenza”

“Prima ancora di domandare ‘cosa fa l’amministrazione Mazzi’ ci chiediamo se almeno è al corrente del problema dei cinghiali nel nostro territorio. Follo non è un’isola felice rispetto agli altri comuni, anche da noi il tema rappresenta una vera e propria emergenza”. Si apre così una nota diffusa da Sandro Bertoni, capogruppo di Cittadini in Comune nel consiglio comunale di Follo.

“Egregio sindaco, inoltrarsi nei boschi ad oggi prevede una serie di precauzioni quali conseguenze della peste suina – prosegue il consigliere di opposizione -. Avere questi ungulati praticamente a passeggio nei nostri borghi assume un elemento di rischio sanitario? Diversamente il loro transito continuo nelle strade delle nostre frazioni pone certamente una situazione di pericolo per chi transita. Le strade di collegamento Follo alto, Sorbolo, Bastremoli come del resto la Val Durasca fino a Carnea rappresentano una roulette russa per chi si rischia il transito notturno. Non parliamo poi di ciò che resta per la strada dopo il lauto pranzo offerto dagli scarti domestici”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com