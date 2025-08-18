Il ritorno di Paolo Bonifacio: concerto-evento al Doc Show

Un musicista spezzino eccellente torna nella sua città natale per il giovedì live al Doc Show. Il 21 agosto alle 21 Paolo Bonifacio, chitarrista raffinato che da anni porta la sua musica in tutto il mondo, non fa mai mancare un concerto dedicato ai suoi concittadini e agli amici di vecchia data. Per l’occasione sarà protagonista con il progetto Bonifacio Madeyes, che vede sul palco: Paolo Bonifacio (chitarre, voci, stratificazioni sonore), Fabrizio Carriero (batteria), Nicola Sciarpa (elettronica – Terra, Pulsar). La band propone una musica evocativa e visionaria, in cui alt-prog, psichedelia ed elettronica si intrecciano in modo originale e sorprendente. Le composizioni di Bonifacio, personali e profonde, prendono vita tra stratificazioni sonore, sostenute dalla sensibilità ritmica di Carriero e dalla ricerca elettronica di Sciarpa. Info e prenotazioni al 3403207681 e 3394908117.

