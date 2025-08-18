Le Grazie, cime in bando nel tratto di mare nel quale sorgeva l’impianto di itticoltura: scatta il divieto di navigazione

La Capitaneria di porto della Spezia ha disposto l’interdizione alla navigazione e a qualsiasi attività marittima nello specchio acqueo interessato dalla rimozione dell’impianto di piscicoltura di Punta Pezzino, al limitare della baia di Le Grazie.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle segnalazioni sulla presenza di cime in bando nell’area, considerate pericolose per la sicurezza della navigazione. L’impianto era già stato oggetto di ingiunzione di sgombero da parte dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, con l’obbligo di restituzione in pristino stato del compendio in concessione.

La zona interdetta è stata delimitata da quattro punti di coordinate nautiche (riportati nell’ordinanza e nell’immagine allegata all’articolo), all’interno dei quali fino a nuova disposizione sarà vietata la navigazione, il transito e la sosta di unità navali, nonché qualsiasi attività connessa all’uso del mare.

Le restrizioni non si applicano ai mezzi della Guardia Costiera, delle forze di polizia, dei Vigili del Fuoco e ai natanti di soccorso, che potranno operare per ragioni di servizio. Tutte le altre unità in transito nelle vicinanze dell’area sono tenute a mantenere la massima cautela e la minima velocità di sicurezza.

