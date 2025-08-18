Le operatrici dei centri antiviolenza inserite nel repertorio regionale delle figure professionali

Per la prima volta la figura professionale dell’operatrice dei centri antiviolenza viene inserita all’interno del repertorio regionale delle figure professionali della Liguria. Il provvedimento, introdotto dall’assessore alle pari opportunità Simona Ferro, riconosce formalmente il ruolo strategico di queste professioniste nel sistema di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

“Il contrasto alla violenza di genere è un argomento drammaticamente attuale e vogliamo che queste figure siano sempre più formate e tutelate – dichiara l’assessore regionale Simona Ferro. – Nessuno può improvvisarsi su un tema così cruciale e delicato, anche perché le operatrici in molti casi possono davvero salvare la vita delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza. Per questo abbiamo voluto inserire nel repertorio regionale una figura nuova e fondamentale, garantendo un quadro normativo di riferimento chiaro e percorsi di formazione riconosciuti a livello istituzionale”.

