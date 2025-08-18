Le pagelle: Mascardi diventa eroe per una notte, Artistico col miglior benvenuto

Mascardi 7 – Quel gol sul primo palo grida vendetta, nonostante il parziale alibi della deviazione che ne cambia la traiettoria. Va giù troppo lentamente e viene beffato. Ma un piccolo inciampo non lo abbatte, nemmeno se ha appena 18 anni. Nella ripresa vola e salva su un tiro di Benedetti, poi si esalta ai rigori: ipnotizza Henderson, poi Pedrola. È l’eroe della notte del Picco, una notte che non scorderà.

Wisniewski 6,5 – Partita solida e spigolosa contro una Samp che di fatto non crea mai nulla. Non lascia mai campo a Benedetti e copre bene la sua zona, avanzando anche molto palla al piede.

