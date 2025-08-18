Lo spettacolo della ‘Madonna Bianca’ di Porto Venere: in migliaia nel borgo illuminato

Grande successo per la “Madonna Bianca” di Porto Venere, che anche quest’anno ha accolto in paese migliaia di persone per l’evento clou dell’estate. In tanti hanno affollato i carruggi per godersi lo spettacolo del borgo illuminato dai caratteristici ‘padelloni‘. Nel mezzo il canto dei Vespri e la processione per le vie del paese, come sempre seguita da centinaia di curiosi. Tra i tanti presenti anche l’ex attaccante dello Spezia Pio Esposito, che questa sera sarà al Picco per seguire la partita contro la Sampdoria.

Il culto della “Madonna Bianca” è legato ad un evento miracoloso che si vuole avvenuto nel 1399, durante una delle epidemie di peste che spesso imperversavano in quell’epoca, favorita anche dall’arrivo di marinai contagiati. Porto Venere era in quel tempo nelle mani della flotta francese. Nella notte tra il 16 e il 17 agosto, subito dopo la festa dell’Assunta, un uomo di nome Lucciardo si inginocchiò davanti a un’immagine raffigurante la Vergine per invocare la liberazione del paese dal flagello del contagio.

