Morto dopo il taser, l’azienda produttrice: “Nessuna evidenza scientifica di correlazione coi decessi”

Genova. Mentre si attendono ulteriori dettagli sull’episodio avvenuto ieri pomeriggio a Manesseno, nel comune di Sant’Olcese, dove un uomo è morto dopo essere stato colpito dal taser del carabinieri, in tutto il paese si è acceso il dibattito sull’utilizzo di questa arma considerata non letale in dotazione alle forze dell’ordine.
Sul tema interviene la AXON, società fornitrice di taser per le forze dell’ordine italiane, che nel primo pomeriggio ha diffuso una nota stampa in cui ritiene di “doveroso ribadire alcuni elementi di chiarezza tecnica“.