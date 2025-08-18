Samp, Donati: “Mancato un millimetro, stiamo rosicando. Ma la strada è quella giusta”

“La prova generale della squadra è stata importante ed è quello che cercavamo. Sarà e deve essere la nostra base per tutto il campionato”. Parla così Massimo Donati, il tecnico della Sampdoria, dopo la sconfitta contro lo Spezia. Dopo un campionato complicatissimo, i doriani ripartono con un’amarezza, ma consci di aver disputato un buon match: “Quando ti alleni in un certo modo poi giochi in un certo modo, gli aspetti positivi sono tanti. C’è rosicamento per non aver passato il turno per un millimetro, ma il calcio di oggi va così e noi faremo di tutto per avere il millimetro dalla nostra parte. Se è fuorigioco è fuorigioco, non ci aggrappiamo a cose che non servono. A volte è contro e a volte a favore, l’importante è lo standard che abbiamo settato stasera”.

Una Samp, in ogni caso, in crescita: “L’idea c’è, è assorbita e seguita. Il calcio vive di risultati, per me ma per tutti, quindi va trovata la maniera per farlo. Ma dal giorno uno vedo che la squadra segue, corre e fa, è un aspetto che mi ha colpito positivamente. Arriveranno altri giocatori perché siamo un po’ corti in alcuni settori, ma quella che abbiamo hanno intrapreso la strada giusta”.

