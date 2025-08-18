Sampdoria eliminata, Donati: “Lavoriamo per portare i millimetri dalla nostra parte”

La Sampdoria viene eliminata dallo Spezia in Coppa Italia. Finisce 1 a 1 al termine del novanta minuti con i goal, nel giro di sessanta secondi, di Henderson per i blucerchiati al 34′ e di Artistico per i bianconeri. Dagli undici metri la squadra di D’Angelo si è imposta 5 a 3. Massimo Donati elogia la prestazione dei suoi, apparsi grintosi e alla ricerca delle trame di gioco provate in allenamento. Il tecnico si aspetta di più da Pedrola, ancora alla ricerca della forma migliore e della facilità di dribbling che aveva messo in mostra nel primo anno blucerchiato.

Non c’è preoccupazione per l’uscita dal campo di Ferri: “Ha preso una botta e si è gonfiato, solo quello – esordisce Donati -. Henderson ha fatto bene ma non mi piace parlare dei singoli. Mi è piaciuta la prova della squadra e questa deve essere la base per il campionato. Rosichiamo per non aver passato il turno per un millimetro, ma il calcio di oggi viene deciso dai millimetri e noi lavoriamo perché i millimetri vadano dalla parte giusta. Ci sono state cose positive”.

