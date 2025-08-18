Santuario Pelagos, OSA e PAI: “Tutela fantasma, balenottera ferita e reti illegali svelano l’emergenza nel Mar Ligure”

Liguria. “La recente scoperta di una balenottera gravemente ferita dall’elica di un’imbarcazione e il sequestro di 300 metri di nasse da parte della Capitaneria di Porto rappresentano solo la punta dell’iceberg di una situazione ormai allarmante per il Mar Ligure e per i suoi abitanti marini”. Lo fanno sapere, in una nota, l’Osservatorio Savonese Animalista e il Partito Animalista Italiano.

OSA e PAI denunciano “ancora una volta, inascoltati, che il Santuario Pelagos – istituito nel 1992 con l’obiettivo di proteggere i cetacei – continua a esistere soltanto sulla carta: una “tutela fantasma”, priva di misure concrete ed efficaci. Le promesse sono rimaste tali, mentre il mare viene devastato ogni giorno da traffico marittimo, pesca indiscriminata e inquinamento. È arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti”.

