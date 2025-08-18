Spezia, tre buone notizie per iniziare…

Ci sono almeno tre buone notizie oltre naturalmente alla qualificazione ai sedicesimi di finale dalla serata di Coppa Italia: la prima è certamente il gol di Gabriele Artistico che si sblocca subito davanti alla curva Ferrovia e costruisce intorno alla sua rete una prestazione convincente, come punto di riferimento dell’attacco capace di prenderle e darle fino a quando è rimasto in campo. Troppo importante per un bomber prendere subito confidenza con la porta soprattutto quando si cambia maglia e si alza inevitabilmente l’asticella delle aspettative. La seconda buona notizia della serata è l’esordio di Antonio Candela, ufficialmente aquilotto da una manciata di ore e subito buttato in campo da D’Angelo che deve far fronte alla penuria nel ruolo e ha bisogno di un calciatore ora e subito. Partita diligente per il ragazzo cresciuto nella cantera e tornato a casa dopo sette anni, impreziosita dalla pennellata sulla testa di Artistico che vale l’1-1 dello Spezia. La terza buona notizia della serata è fin troppo facile da comprendere: le due parate di Mascardi sui calci di rigore fanno il paio con un bell’intervento con mano di richiamo nel primo tempo e sono un’iniezione di fiducia per un diciottenne che vuole tentare di convincere tutti di potersi prendere la maglia da titolare. Per lui è una bella serata, che lo prepara nel migliore dei modi a un derby che non può essere partita come le altre, a maggior ragione se sei nato a Carrara e calcisticamente cresciuto al Ferdeghini. Anche se chi lo conosce bene ne apprezza le doti caratteriali, fondamentali se fai la guardia alla porta: concentrazione massima ma anche mente sgombra. Verrebbe voglia di soffermarsi ancora magari inquadrando i minuti giocati da Comotto, i primi nel professionismo ma sulle qualità che già s’intravedono del 17enne di scuola Milan per il momento sorvoliamo solo per una questione anagrafica e ci accontentiamo di queste tre buone notizie, giusto per iniziare ben sapendo che a livello globale c’è ancora molto da lavorare sia nello spartito d’insieme che nelle interpretazioni dei singoli. Una vittoria anche se giunta dopo un Var di 4 minuti che ricaccia in gola il gol qualificazione della Samp è sempre un buon viatico e con i ritorni ormai prossimi di Cassata e Vlahovic, si può preparare al meglio la partita di domenica.

