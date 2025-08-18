Vandalismo e risse sui bus di Genova: l’UDC Liguria chiede più sicurezza

Genova. L’UDC della Liguria condanna con fermezza i recenti episodi di violenza e vandalismo avvenuti a bordo degli autobus della linea 1 di AMT. L’allarme è stato lanciato dopo che, nella giornata di domenica 17 agosto, si sono verificati due gravi incidenti che hanno messo a rischio la sicurezza di passeggeri e conducenti.

Il primo episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino, quando “alcuni ragazzi” avrebbero, secondo la nota di UDC “spaccato il vetro di uno degli autobus in servizio, creando paura e disagio tra i passeggeri”. Poche ore dopo, intorno alle 10:00, un altro mezzo sulla stessa tratta, all’altezza del ponte di Cornigliano, è stato teatro di una violenta rissa che ha reso necessario l’intervento dei Carabinieri.

