“Via XXVII Marzo, residenti senza parcheggio: posti occupati da auto straniere e abusi diffusi”

Auto straniere negli stalli gialli

Buongiorno,
in Via XXVII Marzo la situazione della sosta è ormai insostenibile per i residenti. I posti riservati ai residenti vengono occupati sistematicamente da auto con targa straniera (Francia, Germania, Svizzera, Olanda, ecc.), senza che vengano effettuati controlli. Provate a fare lo stesso da loro: vedrete come sono accoglienti con i turisti.

Un veicolo, questo italianissimo, viene lasciato persino in mezzo alla carreggiata, creando intralcio al passaggio dei mezzi di servizio e rischiando incidenti. E poi la presenza diffusa di strutture ricettive abusive aggrava i problemi: sacchi di immondizia lasciati per strada, rumori molesti e degrado urbano.

Tornando alla questione parcheggi, gli abitanti, dopo una giornata di lavoro, non trovano posto nelle aree a loro dedicate. Sarebbe necessario un intervento deciso per tutelare i posti riservati ai residenti, garantire passaggi liberi per i mezzi pubblici e di raccolta rifiuti. E contrastare gli affitti abusivi che contribuiscono a sporco e caos. Esempio: la macchina che si vede nella foto è parcheggiata dentro le strisce gialle da giovedì. Siamo a domenica ed è ancora li. È accettabile, legale, possibile, giusto, normale tutto questo?

Lettera firmata

