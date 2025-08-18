Vinca e la memoria che resiste, tre giorni di riflessione sulle guerre nel paese dell’eccidio

Al via la terza edizione di VINCANTA – La Memoria che Resiste, festival di comunità che fa dell’arte uno strumento di pace e memoria storica. Dedicato alle vittime civili della strage nazifascista di Vinca, il festival si terrà nei giorni che precedono l’anniversario dell’eccidio, da mercoledì 20 a sabato 23 agosto.

Ogni sera, a partire dalle ore 19, all’ingresso del paese si aprirà la sede “La Pubblica – per un luogo della memoria che resiste”. Lo spazio, sede dismessa della Croce Rossa, riaperto e restituito alla cittadinanza in occasione del festival, diventa così simbolo concreto di rigenerazione comunitaria e di memoria viva. Qui il pubblico sarà accolto con Traimonti in terrazza: aperitivi, esibizioni di artiste e artisti e installazioni di videoarte.

