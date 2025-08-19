Amt, il 28 agosto assemblea dei soci con nuovo cda e presidente: Berruti in pole

Genova. Nuovo cda e nuovo presidente Amt presto in arrivo. E’ stata fissata al 28 agosto l’assemblea dei soci di Amt Genova che sarà chiamata a formalizzare le dimissioni dei vertici, presentate a luglio in seguito al deflagrare della bufera sui conti dell’azienda di trasporto pubblico. Nella stessa riunione i soci ufficializzeranno la nomina del nuovo board.

Scade oggi, 19 agosto, infatti, il bando di avviso pubblicato dal Comune di Genova per la nomina di tre membri del cda. Il resto del consiglio è appannaggio della Città metropolitana e degli altri Comuni soci. Mentre sta alla sindaca, Silvia Salis, la decisione sulla nomina di chi sarà il nuovo presidente di Amt Genova, chiamato a prendere il posto di Ilaria Gavuglio (che resta, però, nel suo ruolo di direttrice generale).

