Assegnata la gestione del bar del Parco della Pieve. Concessione di sei anni a partire da metà settembre

Lo scorso fine maggio il Comune della Spezia ha approvato un bando per l’assegnazione in concessione della gestione di una struttura comunale ad uso bar situata all’interno del Parco della Pieve di San Venerio; si tratta in particolare di un immobile di circa 140 metri quadrati situato al primo piano, dotato di sala bar, cucina, servizi igienici, spogliatoio e magazzino, al quale è annessa un’area esterna pavimentata di circa 320 metri quadrati. Due le offerte giunte a Palazzo civico: ad aggiudicarsi la gestione del bene, la spezzina B.S. Food srl, che, come previsto dal bando, sarà concessionaria per sei anni, con possibile rinnovo per altri sei a seguito di apposita istanza da parte della società. La concessione prenderà il via il 15 settembrre 2025, con scadenza il 14 settembre 2031. Canone annuo da corrispondere al Comune quantificato in 16.500 euro – questo l’ammontare offerto dalla società, rialzando di 2.500 euro rispetto al canone posto a base di gara (14mila euro) – oltre Iva al 22%, per complessivi 20.130 euro, oltre agli adeguamenti annuali in ragione del 100% della variazione accertata dall’Istat.

La concessione prevede, oltre ad attività di bar e somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei locali, anche “lo svolgimento di attività ricreative e servizi integrativi orientati alla socializzazione ed alla fruibilità pubblica con ampliamento dell’offerta ricreativa, culturale e sociale per tutti i cittadini, ed in particolare per quelli del quartiere della Pieve, nell’ottica della copertura delle più ampie fasce d’età, compresi i soggetti diversamente abili e minori svantaggiati, come da proposta progettuale presentata dal concessionario in sede di gara”, come si legge nel testo del contratto approvato dal Comune con determina odierna. “Gli spazi verdi all’interno del parco ed i locali affidati al concessionario – si legge ancora – dovranno essere a completo uso pubblico, senza discriminazione alcuna anche relativamente ai servizi igienici. L’uso dei servizi igienici dovrà essere gratuito”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com