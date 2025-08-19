Baruzzo: “Molto preoccupante, più che la disquisizione sul disavanzo, è il silenzio con cui l’amministrazione sarzanese accoglie i dati del bilancio Asl”

Marco Baruzzo, segretario del Partito democratico di Sarzana, contro replica al vice sindaco Carlo Rampi (intervenuto QUI) in merito al consuntivo di Asl 5. “Uniamo i puntini. Il 7 agosto si riunisce la conferenza dei sindaci della Asl 5 per l’approvazione del bilancio di esercizio relativo all’anno 2024, che registra un disavanzo superiore ai sei milioni e mezzo di euro: il rendiconto finanziario presenta un saldo negativo del -265,16% rispetto al 2023, con un decremento di oltre 10 milioni di euro. Pesante in particolare lo scostamento dalle previsioni, con i costi che lievitano di oltre 30 milioni di euro – dichiara Baruzzo in una nota -. L’amministrazione di Sarzana, secondo comune della provincia, sede tra l’altro dell’Ospedale S. Bartolomeo, risulta assente, non partecipa al voto e non rilascia alcuna dichiarazione o commento. Evidentemente si spera o si scommette che il particolare passi inosservato, magari con la complicità del Ferragosto. Il 13 agosto però è il Partito Democratico a denunciare l’accaduto, chiedendo spiegazioni. Solo allora, cioè a quasi una settimana dal voto sul bilancio della Asl 5, il vice sindaco sarzanese interviene, prendendosela con il Partito Democratico e con la ‘saccenteria’ del suo ‘giovane segretario’. Il disavanzo – si sostiene – in realtà non esiste, ma è una perdita di esercizio ‘solamente formale’, poiché la giunta regionale nel 2025 ha già impegnato le risorse necessarie alla sua copertura”.

“Anche Totò, capostazione a Piovarolo in un vecchio film, festeggia il trasferimento a Rocca Imperiale, almeno fino a quando non scopre che a cambiare è solo il nome della località, ma non la destinazione, che rimane sempre la stessa, triste e uggiosa – prosegue il segretario del Pd di Sarzana -. Non troppo diversamente il vice sindaco sarzanese, che si sente già a Rocca Imperiale, crede che per eliminare il disavanzo basti cambiargli il nome. A incaricarsi di smentirlo provvedono le carte. La relazione del Collegio sindacale, allegata al bilancio, parla di ‘risultati così divergenti tra gli esercizi 2023 e 2024… sostanzialmente determinati da una non puntuale programmazione dei trasferimenti previsionali di risorse assegnate da parte degli enti territoriali sovraordinati’, lamentando inoltre la necessità di ‘più stringenti controlli di gestione volti ad individuare e segnalare i fabbisogni effettivi per la chiusura dei singoli esercizi’. In effetti, tra gli importi che la giunta regionale ha destinato alla copertura del disavanzo di gestione della Asl 5 per l’esercizio 2024, non ci sono soltanto le risorse collegate all’assistenza domiciliare integrata e all’emersione dei lavoratori stranieri irregolari, per un totale di 4.604.216,00 euro, che avrebbero dovuto essere impegnati entro il 2024, ma anche 2.000.000,00 di euro di coperture derivanti direttamente dal bilancio regionale. Il buco rimane un buco anche se lo nascondi o se lo copri con risorse che potrebbero essere diversamente o tempestivamente impiegate”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com