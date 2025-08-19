Carro: scontro auto-scooter, due ragazze 10 e 15 anni con Drago al Gaslini3auto

A Carro, centro della Val di Vara, alle 18.00 circa in località Vignola, si è verificata una collisione tra un’auto alla cui guida era una donna ed uno scooter condotto da una 15enne che sul sellino trasportava una bimba di 10 anni. Sul posto la Croce Verde di Carro, la pubblica assistenza di San Pietro Vara e l’ambulanza “India”. In un primo tempo le due minorenni venivano classificate in codice rosso poi derubricato in giallo. Da Genova è decollato l’elicotterro Drago che ha imbarcato le due minorenni trasportandole al pronto soccorso del policlinico San Martino. L’operazione di soccorso è stata gestita dal 118 di Lavagna. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica ed accertando le responsabilità.

