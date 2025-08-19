Da Bonascola al Picco, Mascardi si prende la porta dello Spezia nella settimana del derby con la Carrarese

Non ha tremato, non ha abbassato lo sguardo. Nemmeno quando quell’errore, piccolo, ma pesante come un macigno, aveva spalancato la porta al gol della Sampdoria. Diego Mascardi, diciotto anni appena, diciannove tra poco più di un mese, ha scelto il giorno del suo esordio tra i professionisti per trasformare la tensione in forza. Ieri ha vissuto uno di quei momenti che ti restano tatuati dentro, quelli che sanno di sogno realizzato e di destino che bussa forte. Con i guantoni addosso e lo stemma dello Spezia sul petto, il ragazzo cresciuto in casa, coccolato e plasmato quasi dieci anni dentro le mura del Ferdeghini, ha difeso la porta che conosce come la sua stessa cameretta.

Era arrivato lì bambino, ad appena otto anni, insieme ai gemelli Plaia, portato via dal Don Bosco Fossone. Da Bonascola alla Spezia, con la stessa innocenza di chi rincorre il pallone in cortile e la stessa fame di chi sogna di calpestare l’erba del Picco. E ieri, in una notte che vale una carriera, Mascardi ha messo la prima pietra della sua storia tra i grandi. Proprio nella settimana di Spezia-Carrarese.

