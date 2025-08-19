Escursioni, installazioni, musica dal vivo: tra Marciaso e Pontevecchio un sabato con il “Brutti Rospi Ipno Fest”

Sabato 23 agosto si terrà nel Fosdinovese, tra Marciaso e Pontevecchio, il Brutti Rospi Ipno Fest. “Un festival indipendente, autoprodotto e totalmente gratuito, che seguirà i ritmi della natura, dei soci del circolo e degli abitanti di questa piccola e molto particolare frazione del comune di Fosdinovo”, informano dall’organizzazione, a cura di Marinati Microfest in collaborazione con il Circolo Arci Spera Renza di Marciaso. In località Pontevecchio, al fresco del bosco e nei pressi del torrente Bardinello, partirà un percorso escursionistico tra arte, musica e natura articolato in quattro tappe. La prima, alle 15.30, sarà “Etnobotanica – Passeggiata tra flora e umanità” a cura di Massimo Luciani; seguirà, alle 16.20, “Why Don’t You Dance – Progetto musicale invano”, con il musicista Roberto Pelosi; alle 17.00 la terza tappa – “Walk Surface – Camminata consapevole” -, con Maria Grazia Cantoni; quindi, alle 17:40, l’ultimo percorso, “Groviglio – Movimento e suono tra bosco e acqua”, a cura di Agnesoride e Dorsale. “Per questa parte del programma – dicono dall’organizzazione – si consiglia la prenotazione tramite i canali social o il numero 349 0559444. Si consiglia inoltre di partecipare a tutta l’esperienza; le quattro tappe saranno però anche fruibili singolarmente arrivando sul posto circa 10 minuti prima dell’inizio”.

Andiamo poi nella frazione di Marciaso. Qui dalle 18:00, in via del Corso, saranno presenti installazioni sonore, poetiche e fotografiche a cura dell’organizzazione del festival e delgi artisti ospiti: Bancalella (“Stampe d’arte migrante, queer, resistente”), Stefano Lanzardo con il progetto I Wish, Estrema Unzione (“Serigrafia casereccia autoprodotta), Sputa il rospo (“Microfono per groppi in gola); mentre per l’intera giornata alla pensilina dell’autobus sarà attiva l’installazione sonora “Qual è la nostra parte? Non avere fretta”. Resterà allo stesso modo allestita per tutto il giorno, al Circolo Arci Spera Renza (Via del Corso, 14), l’installazione sonora “Recessum Poetry”.

