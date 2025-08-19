Genoa, Colombo naviga verso la pace interiore del bomber: “Divertirsi segnando”

Genova. Presentato “alla Cristoforo”, oppure “alla tenente”, Lorenzo Colombo si sta sempre più ambientando all’interno del mondo Genoa. Il classe 2002, nato a Vimercate (Brianza), deve raccogliere il testimone lasciato da Pinamonti e diventare il nuovo punto di riferimento dell’attacco rossoblù.

Una sfida accolta con entusiasmo, voglia di incidere ma trovando una pace interiore che possa permettergli di raggiungere gli obiettivi. “Il focus di ogni attaccante dev’essere almeno quello di provare a segnare ogni partita. Voglio riuscire ad alleggerirmi mentalmente e tornare a divertirmi invece di vedere il calcio come un peso e mettermi pressione da solo“, ha dichiarato ai microfoni del club.

