Guerra a Gaza, oltre 100 firme degli amministratori del Pd per sospendere Israele dalle competizioni sportive

Genova. Sono più di 100 le firme, raccolte in poco più di 24 ore, in calce alla lettera che la Segreteria Regionale del Partito Democratico, per nome del suo Segretario Davide Natale e della Responsabile delle politiche Estere ed Europee e dello Sport Margherita Mereto Bosso, ha scritto a sostegno dell’iniziativa promossa dall’On. Mauro Berruto relativa alla divulgazione di una lettera controfirmata da 44 colleghi di Camera, Senato, Parlamento Europeo, e ora a disposizione della pubblica sottoscrizione, per chiedere la sospensione di Israele da tutte le competizioni sportive.

Le firme sono state inviate questa mattina alla Segreteria Nazionale del PD attraverso l’On. Berruto che ne fa parte come Responsabile Sport nazionale.

