Incontro in Adsp tra il Comitato Dante Alighieri e il presidente Bruno Pisano

Nei giorni scorsi, una delegazione del Comitato Dante Alighieri della Spezia (il vicepresidente Maurizio Caporuscio e il segretario organizzativo Carlo Parmeggiani) si è incontrata con Bruno Pisano, nuovo commissario dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale. “Tema dell’incontro, che si è svolto presso la sede dell’AdSP – leggiamo in una nota diffusa dal Comitato Dante Alighieri spezzino -, è stata la futura collaborazione, a breve-medio termine, fra l’associazione culturale spezzina, presieduta da Carlo Raggi, e l’Autorità portuale, per prossimi eventi di divulgazione e approfondimento inerenti a tematiche socio-economiche sulla cultura del mare e della portualità”.

