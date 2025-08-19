Lagaccio, comitati bocciano la “mini funivia” da Granarolo a Forte Begato: “Basta cemento, serve coraggio”

Genova. “Uscito dalla porta durante la campagna elettorale, il progetto della funivia sembra rientrare dalla finestra, seppure diverso. È il momento che la Sindaca e la Giunta portino avanti le promesse fatte e che i partiti che la sostengono rispettino gli impegni presi in tre anni e mezzo di lotta della cittadinanza”.

Con queste parole inizia il comunicato stampa del comitato “Con i piedi per terra“, formato da residenti e attivisti che da anni oramai si battono contro il progetto di un ipotetica funivia come collegamento per i forti. La levata di scudi arriva a pochi minuti dalla dichiarazione della sindaca Silvia Salis che, smentendo le indiscrezioni circolate in mattinata su una eventuale ipotesi di realizzazione solamente del secondo lotto del precedente progetto targato centrodestra, ha annunciato l’elaborazione di una nuova ipotesi progettuale che collegherebbe l’esistente stazione della funicolare di Granarolo con i forti, sempre con una funivia, chiaramente più piccola.

» leggi tutto su www.genova24.it