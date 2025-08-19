COMMENTA
L’arte del vino, torna il corso per sommelier di Ais Liguria

Genova. Con l’arrivo di settembre ritorna puntuale come ogni anno l’appuntamento con i corsi di qualificazione professionale per sommelier di Ais, l’Associazione Italiana Sommelier della Liguria.

 Martedì 9 settembre 2025, all’Hotel Meliá di Genova (via Corsica, 4), alle ore 20.30, è in programma l’open day di presentazione del corso di primo livello della Delegazione Ais di Genova. L’incontro, a ingresso libero e gratuito, illustra tutte le fasi del corso, in partenza martedì 16 settembre fino a martedì 16 dicembre 2025. Le iscrizioni al corso sono già disponibili su https://www.aisliguria.it/corsi/134-corso-di-qualificazione-professionale-per-sommelier-1-livello-bis-serale-2025.html.

