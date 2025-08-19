Meteo, arrivano le nuvole cariche di pioggia: precipitazioni e possibili grandinate dalla serata

Genova. In mattinata aumento della nuvolosità sull’estremo Ponente e ampie schiarite sul Centro-Levante. Nel corso della tarda mattinata e delle ore centrali rapido sviluppo di nuclei temporaleschi sul gruppo delle Alpi Liguri e in un secondo momento sulle vette Avetane, in sconfinamento pomeridiano: verso il Savonese Occidentale e Val Bormida, a Ponente e in estensione ai crinali Appenninici sul Centro-Levante con locali grandinate di piccole dimensioni. Nuvolosità medio-alta sui versanti marittimi, in aumento serale, senza fenomeni associati. Schiarite più ampie sullo Spezzino.

Ci avviciniamo a grandi passi al forte peggioramento atteso a partire dalla giornata di Mercoledì. Nel mentre, nella giornata di Martedì, è previsto un aumento graduale della copertura nuvolosa con fenomeni di instabilità pomeridiana nell’entroterra; Tempo più stabile e clima mite in costa.

