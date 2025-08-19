Meteo, cieli nuvolosi sulla Liguria: mercoledì e giovedì attesi temporali e fenomeni di forte intensità

Liguria. Ci avviciniamo a grandi passi al forte peggioramento atteso a partire dalla giornata di mercoledì. Nel mentre, nella giornata di martedì, è previsto un aumento graduale della copertura nuvolosa con fenomeni di instabilità pomeridiana nell’entroterra; tempo più stabile e clima mite in costa. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: in mattinata aumento della nuvolosità sull’estremo Ponente e ampie schiarite sul Centro-Levante. Nel corso della tarda mattinata e delle ore centrali rapido sviluppo di nuclei temporaleschi sul gruppo delle Alpi Liguri e in un secondo momento sulle vette Avetane, in sconfinamento pomeridiano: verso il Savonese Occidentale e Val Bormida, a Ponente e in estensione ai crinali Appenninici sul Centro-Levante con locali grandinate di piccole dimensioni. Nuvolosità medio-alta sui versanti marittimi, in aumento serale, senza fenomeni associati. Schiarite più ampie sullo Spezzino.

