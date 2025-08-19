Polizia locale, il vice Varno Maccari saluta Genova e diventa comandante a Parma

Genova. Arriva da Genova il nuovo comandante della polizia locale di Parma. A vincere la selezione è stato Varno Maccari, tuttora in carica come vicecomandante della polizia locale e dirigente del settore Regolazione della direzione Mobilità del Comune.

La procedura avviata dall’amministrazione emiliana si è conclusa nei primi giorni di agosto. E a capo della commissione di valutazione che ha esaminato i candidati c’era un altro profilo ben conosciuto a Genova: si tratta dell’avvocato Pasquale Criscuolo, oggi direttore generale e segretario generale del Comune di Parma, stessi incarichi che ha ricoperto a Palazzo Tursi dal 2019 al 2022 sotto la prima giunta Bucci.

