Ponte Via Falcinello, Musetti interroga Palazzo civico su tempistiche e ristori

Il costruendo ponte di Via Falcinello, a Sarzana, tema di un’interrogazione del consigliere comunale Pd Franco Musetti. “Sono passati quasi due mesi dall’assemblea pubblica durante la quale, il 21 giugno scorso, la giunta al completo (mancava solo l’assessore Stefano Torri) si era spinta a promettere il nuovo ponte di via Falcinello entro la fine di novembre – si legge nella nota con cui il Pd sarzanese informa dell’iniziativa del consigliere -. La discussione era stata animata e partecipata: i cittadini presenti lamentavano i ritardi nelle lavorazioni (la chiusura del cantiere era inizialmente prevista per il 7 giugno), l’amministrazione replicava evidenziando le condizioni meteo avverse verificatesi durante i mesi invernali e le difficoltà incontrate dalla ditta nell’approvvigionamento dei materiali edili. Oggi che l’estate sta finendo si rinnovano timori e dubbi su questo cantiere sfortunato: venendo incontro alle preoccupazioni diffuse, il Partito democratico, per mano del consigliere comunale Franco Musetti, deposita un’interrogazione per riportare attenzione sul problema anche nell’assise cittadina”.

“Nel documento si ripercorrono le tappe salienti – si legge ancora -: 21 gennaio 2022, approvazione del progetto esecutivo; 11 aprile 2022, prima aggiudicazione; tra il 1 ottobre e il 4 novembre 2022, revoca della prima aggiudicazione e scorrimento della graduatoria; il 13 marzo 2023 la giunta annuncia l’avvio dei lavori poche settimane prima delle elezioni amministrative; poi una lunga sospensione, lo spostamento dei sottoservizi e la chiusura definitiva del ponte il 9 settembre 2024; 7 giugno 2025, data inizialmente prevista per la fine dei lavori, poi saltata a causa delle ulteriori sospensioni richieste dalla impresa esecutrice e dalla rimodulazione dei cronoprogrammi”.

