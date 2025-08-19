Sampdoria, Depaoli: “In debito con i nostri tifosi. Con Donati più diretti e verticali”

La Spezia. “Ci sentiamo tutti in debito con i nostri tifosi“. Poche parole ma significative quelle pronunciate da Fabio Depaoli, personalità importante nello spogliatoio della Sampdoria.

In coppa contro lo Spezia una prestazione positiva fatta di tanto coraggio con la palla e, nel secondo tempo, una buona fase di non possesso. Il “difensore”, vice capitano della squadra, aveva festeggiato con grande trasporto. In sottofondo il boato dei tifosi doriani . Poi il VAR ha annullato il gol e l’amarezza è stata percepita nel post partita. Tuttavia, maggiore è la consapevolezza di aver fatto bene contro una squadra d’alta classifica della Serie B.

