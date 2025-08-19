San Fruttuoso: statua del Cristo Abissi, l’annuale manutenzione

Da Alessandra Cabella, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, Responsabile Area VII – Educazione e Ricerca

Nella giornata di oggi 19 agosto 2025, con l’organizzazione e il coordinamento del Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, hanno avuto luogo le operazioni subacquee di manutenzione della statua bronzea sommersa del Cristo degli Abissi, bene culturale identitario e simbolo mondiale della subacquea in memoria delle vite perse in mare, dalla Liguria al mondo intero.